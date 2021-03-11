Профицит внешнеторгового баланса России в январе упал на 34,9%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе 2021 года сложилось на уровне $9,7 млрд, что на 34,9% (или $5,2 млрд) ниже показателя за январь 2020 года. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт товаров из РФ за отчетный период составил $26,6 млрд (-14,9% в годовом выражении), импорт - $16,8 млрд (+3%).

В целом внешнеторговый оборот РФ за отчетный период снизился на 8,7% - до $43,4 млрд.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 55,7% против 66,4% в январе 2020 года.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 47,3% (в январе 2020 года - 44,8%).

Торговые партнеры

В страновой структуре внешней торговли России на долю Европейского союза в январе 2021 года приходилось 34,2% российского товарооборота (в январе 2020 года - 37,1%), на страны СНГ - 12,3% (11,2%), на страны ЕАЭС - 9,2% (7,9%), на страны АТЭС - 35,7% (34,4%).

Основными торговыми партнерами России в январе 2021 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $8,5 млрд (-10,1% к январю 2020 года), Германия - $2,9 млрд (-17,5%), Республика Корея - $2,2 млрд (+47,7%), Нидерланды - $2,2 млрд (-27,8%), Турция - $2,1 млрд (-4,2%), Италия - $1,7 млрд (+9,2%), США - $1,5 млрд (-15,5%), Соединенное Королевство - $1,3 млрд (-7,2%), Франция - $1,1 млрд (+8,3%), Польша - $1 млрд (-16,9%).

Экспорт по отраслям

Доходы от экспорта электроэнергии выросли на 59,6% по сравнению с показателем января 2020 года и достигли $98,3 млн. Физический объем экспорта электроэнергии за отчетный период увеличился на 43,3% и составил 2,24 млрд кВт ч.

Объем экспорта российской нефти в стоимостном выражении снизился в январе на 42,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $5,7 млрд. Физической объем экспорта российской нефти за отчетный период сократился на 27,1% - до 15,8 млн тонн. Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года доходы от экспорта российской нефти снизились на 40,8%, до $72,4 млрд, объем экспорта - на 11,4%, до 238,61 млн тонн.

Доходы компаний от экспорта бензина из России по итогам января 2021 года уменьшились на 47,5% по сравнению с таким же периодом годом ранее, до $155,6 млн. При этом сам объем экспорта топлива сократился на 29,8%, до 366,1 тыс. тонн. Доходы компаний от экспорта дизеля снизились на 35,7%, до $1,586 млрд. Сам объем поставок при этом уменьшился на 7,1%, до 4,077 млн т.

Всего доходы российских компаний от экспорта нефтепродуктов в январе 2021 года составили $4,415 млрд, что на 19% меньше показателя годом ранее. Объем вывоза нефтепродуктов увеличился на 6,7%, до 12,32 млн т. Рост этого показателя произошел за счет наращивания поставок других жидких видов топлива.

Экспорт Россией черных металлов в январе 2021 года увеличился в стоимостном выражении по сравнению с январем 2020 года на 39,3%, до $1,8 млрд. Экспорт черных металлов за январь 2021 года в натуральном выражении вырос на 23,8%, до 3,89 млн тонн.

"В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе 2021 года составила 10,9% (в январе 2020 года - 8,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 10,4% (в январе 2020 года - 7,2%), в страны СНГ - 14,0% (17,2%). По сравнению с январем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 11,4%, а физический - на 22,7%. Возросли физические объемы экспорта алюминия в 2,2 раза, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 49%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 15,6%. Вместе с тем, снизились физические объемы экспорта чугуна на 51%, меди и медных сплавов - на 40,7%, ферросплавов - на 3,6%", - указано в материалах ФТС.

В то же время доходы от экспорта российской меди и медных сплавов в январе 2021 года снизились по отношению к аналогичному периоду 2020 года на 27,5%, до $253,6 млн. В натуральном выражении экспорт меди из России за первый месяц 2021 года уменьшился на 40,7%, до 35,5 тыс. тонн. Экспорт никеля в январе 2021 года практически не осуществлялся, тогда как в январе 2020 года составил 8,5 тыс. тонн, а в стоимостном выражении $112,2 млн.

Объем экспорта российского алюминия в денежном выражении по итогам января 2021 года увеличился по сравнению с показателем годом ранее на 87,9% и составил $393,3 млн. В натуральном выражении экспорт алюминия увеличился более чем в два раза и достиг 260 тыс. тонн. Крупнейшим производителем первичного алюминия в России является "Русал". В 2020 году компания произвела 3,755 млн тонн алюминия.

Экспорт плоского проката из железа и нелегированной стали вырос на 49% по сравнению с показателем годом ранее и составил 732,7 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт плоского проката увеличился на 68%, до $417,2 млн. Импорт плоского проката из железа и нелегированной стали за отчетный период в натуральном выражении уменьшился на 1,9%.

Экспорт угля снизился на 14,6% по сравнению с показателем за тот же месяц годом ранее и составил $729,3 млн. В натуральном выражении экспорт угля сократился на 4,2%, до 12,183 млн тонн. Импорт каменного угля за отчетный период вырос на 11,6% и достиг $31,3 млн, а в натуральном выражении снизился на 14,5%, до 1,53 млн тонн.

Экспорт легковых автомобилей уменьшился на 9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 4,7 тыс. шт. Вместе с тем экспорт грузовых автомобилей сократился на 7,4%, до 600 машин. В стоимостном выражении экспорт авто составил $63 млн (-8,4%), грузовых - $18,8 млн (+30,3%).

Экспорт пшеницы и меслина увеличился на 46,8% и достиг 3 млн 083,8 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель возрос на 60,4% и составил $718,5 млн. Экспорт растительного масла вырос на 59,9% в денежном выражении и достиг $309,9 млн долларов. В натуральном выражении этот показатель составил 298,3 тыс. т, что на 5,5% больше, чем годом ранее.

Как сообщили в ведомстве, экспорт свежей и мороженой рыбы в январе снизился на 45,2%, до $108,4 млрд. А в натуральном выражении этот показатель составил 79,3 тыс. т, снизившись на 31,8% по сравнению с показателем января прошлого года.

Объем экспорта водки уменьшился в денежном выражении на 33,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $4,1 млн. При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 63 млн 434,1 тыс. декалитров, что на 22,3% меньше, чем годом ранее. Экспорт водки в денежном выражении снизился на 7,7% по сравнению с показателем предыдущего года и составил $148,7 млн. При этом за прошлый год поставки водки в натуральном выражении равнялись 2 млрд 293,3 млн декалитров, что на 2,8% меньше, чем годом ранее.