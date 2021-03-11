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TCS Group планирует приостановить выплату дивидендов до конца 2021 года

Руководство группы считает, что сейчас следует инвестировать капитал в дополнительный рост

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. TCS Group (головная структура "Тинькофф банка") собирается приостановить выплату дивидендов в 2021 году, следует из сообщения компании.

"Группа также планирует временно приостановить выплату дивидендов до конца 2021 года, поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса. Руководство уверено, что если мы сейчас инвестируем капитал в дополнительный рост, то это станет лучшей гарантией устойчивости и прибыльности нашего бизнеса в будущем", - указано в сообщении.

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