В России представили первый прототип электрического мотоцикла Aurus

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. ФГУП "НАМИ" представил первый прототип электрического мотоцикла Aurus. Презентационный видеоролик с новинкой опубликован в Instagram Минпромторга РФ.

"Специалисты ФГУП "НАМИ" по поручению Минпромторга России провели комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, результатом которых стал прототип электрического мотоцикла специального назначения. Мотоцикл создан с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса. В НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства.

В Минпромторге указали, что специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения целого ряда задач подразделений МВД и МЧС. При этом высокие потребительские качества разрабатываемой в НАМИ платформы мотоцикла открывают широкие возможности для создания на применяемой агрегатной базе конкурентоспособных образцов и для свободной продажи.

Ранее Мантуров сообщал, что серийное производство и продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022-2023 годах.

"Электрический энергосиловой комплекс разрабатываемого мотоцикла с пиковой мощностью 140 кВт обеспечит необходимые динамические характеристики в сочетании с плавностью работы, бесшумностью и необходимым запасом хода. Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч составит 3,7 секунды. Мотоцикл будет выполнен в стилистике, обеспечивающей полную эстетическую встраиваемость в линейку бренда AurusRussia", - добавили в министерстве.

О бренде

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами НАМИ. В него входят лимузин, седан, внедорожник, минивэн и электрический мотоцикл. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра. Акционеры Aurus - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).