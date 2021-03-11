{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЭР и Роспатент проработают создание документа о защите интеллектуальной собственности

Поручение необходимо выполнить до 26 мая

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Роспатенту рассмотреть разработку стратегического документа в сфере защиты интеллектуальной собственности, сообщила пресс-служба правительства.

"Минэкономразвития и Роспатенту поручено до 26 мая рассмотреть возможность разработки стратегического документа в сфере защиты интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

Такое поручение дано по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.

Кроме того, на встрече с сенаторами в качестве одной из основных тем обсуждалось обеспечение прав российских производителей на внешних рынках, в частности, присоединение России к Лиссабонскому соглашению. "Это позволит защитить региональные бренды и простимулировать развитие местных промыслов. Необходимый для этого проект федерального закона будет внесен в правительство до 1 сентября", - указали в кабмине.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Профицит внешнеторгового баланса России в январе упал на 34,9%
В целом внешнеторговый оборот страны за отчетный период снизился на 8,7%
Читать полностью