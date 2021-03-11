Профильный комитет Госдумы поддержал ко II чтению законопроект о "гаражной амнистии"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об упрощенном порядке оформления прав граждан на гаражи, именуемый также "гаражной амнистией".

Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков. Авторами выступили глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Ко второму чтению комитет поддержал ряд поправок. Согласно одной из них, упрощенный порядок регистрации распространится на земельные участки под металлическими некапитальными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Речь идет о земле, выделенной гаражным или гаражно-строительным кооперативам, при этом "гаражная амнистия" не будет распространяться на гаражи-ракушки.

Кроме этого, в Земельном кодексе закрепляется положение о том, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства. Граждане также смогут получить право собственности на гараж и землю под ним по одному заявлению.

Согласно поддержанным комитетом поправкам, "гаражная амнистия" заработает с 1 сентября 2021 года. Отсрочка делается для того, чтобы регионы и муниципалитеты успели разработать законодательную базу. Этот упрощенный режим регистрации может прекратить действие 1 сентября 2026 года.

Как уточнил глава комитета Павел Крашенинников, законопроект о "гаражной амнистии" предлагается рассмотреть во втором чтении 16 марта.