Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО за 2020 год выросла на 3,29%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль ТГК-1 по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным показателем годом ранее на 3,29% и составила 8,253 млрд рублей. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка ТГК-1 за отчетный период уменьшилась на 8,6%, до 88,889 млрд рублей.

"На снижение выручки от реализации электрической и тепловой энергии оказали влияние аномально высокие температуры в течение отопительного периода 2020 года, а также снижение потребления электроэнергии в связи с введенными ограничительными мерами в работе предприятий и организаций", - отмечается в сообщении компании.

ТГК-1 - ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ (Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях), 19 из них расположены за Полярным кругом. Установленная электрическая мощность составляет 6,92 ГВт, тепловая - 13,49 тыс. Гкал/час. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).