Новый резидент Арктической зоны России займется в Якутии сбором и вывозом металлолома

ЯКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Компания "Ресурс-ЧМ" получила статус резидента Арктической зоны РФ (АЗРФ). Она займется сбором и вывозом металлолома с арктических территорий Якутии к местам переработки, сообщается в четверг на сайте Минвостокразвития РФ.

"В Якутии новое предприятие пополнило список резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Соответствующее соглашение Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подписала с компанией "Ресурс-ЧМ". Инвестор займется сбором и вывозом к местам переработки бесхозного лома черных металлов на севере Якутии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь будет ликвидирован металлолом, оставшийся после закрытия старых промышленных предприятий. "В основном это здания фабрик, механических мастерских, транспортных автохозяйств, объектов энергетики и горнопроходческого оборудования, остатки речных и морских судов", - отмечается в сообщении.

"Нашей головной компанией (ООО "ВСП-Ресурс") подписано соглашение с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), а также заключены договоры с администрациями Усть-Янского и Булунского районов, где "Ресурс-ЧМ" развернет свою деятельность и будет отрабатывать механизмы сбора, накопления и транспортировки лома. Металл будет вывозиться из Якутии речными и морскими судами для дальнейшей переработки", - приводятся слова генерального директора компании "Ресурс-ЧМ" Константина Ткаченко.

Предприятие начнет работу в этом году, получены все необходимые документы для ведения деятельности, в том числе лицензии на сбор отходов 4 и 5 классов опасности. Кроме этого, проведено межевание и арендованы земельные участки, на которых скопилось свыше 3 млн тонн лома черных и цветных металлов. При выходе на проектную мощность планируется трудоустроить около 100 человек.

По данным Минвостокразвития России, резидентами Арктической зоны РФ являются 64 компании, общий объем инвестиций по соглашениям превышает 185,8 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест - 5 238. На рассмотрении и подписании находятся еще 11 заявок на получение статуса резидента АЗРФ, размер инвестиций по ним составляет 10,4 млрд рублей, предусмотрено создание более 350 рабочих мест.