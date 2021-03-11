ФНБ по итогам 2021 года может быть пополнен более чем на 2 трлн рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в 2021 году превысят 2 трлн руб. при сохранении текущих цен на нефть, по итогам года они будут перечислены в Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщает Минфин.

"При сохранении текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2021 году превысят 2 трлн рублей. По итогам года эти средства будут перечислены в Фонд национального благосостояния", - сообщает министерство.

На 1 марта текущего года объем ФНБ составил 13,552 трлн руб.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. Минфин покупает или продает валюту в соответствии с бюджетным правилом в зависимости от того, находится ли фактическая цена российской нефти Urals выше или ниже базовой цены, установленной в федеральном бюджете. С 5 марта по 6 апреля 2021 года Минфин направит на покупку валюты 148,1 млрд рублей, или по 6,7 млрд рублей ежедневно. По прогнозам министерства, в марте дополнительные доходы бюджета в связи с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем составят 116,9 млрд рублей. В феврале дополнительные доходы составили 31,2 млрд рублей.

Счетная палата в отчете по итогам мониторинга использования средств ФНБ за январь - ноябрь 2020 года указала, что источники для пополнения фонда в 2021 году исчерпаны, дополнительные нефтегазовые доходы могут быть направлены на пополнение фонда в 2022 году.