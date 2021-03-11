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"Тинькофф" рассматривает выход на зарубежные рынки

Конкретные регионы и страны в компании не назвали, но отметили, что это будет не Европа и не США

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Банк "Тинькофф" рассматривает возможность международной экспансии, изучает варианты. Однако конкретных решений пока не принято, сообщил глава кредитной организации Оливер Хьюз журналистам.

"Мы еще думаем про международную экспансию. Это уже открытый секрет. Еще на этапе обдумывания, изучаем. Пока окончательных решений не принято", - сказал он.

При этом Хьюз подчеркнул, что выход на рынки Европы и США не рассматривается.

"Я могу точно сказать, что это не Европа и не США. Дальше будет видно", - добавил глава банка.

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