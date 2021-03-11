Платформа AliExpress заплатит российским продавцам за скидки

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Виртуальная торговая площадка AliExpress запустила программу субсидирования скидок на товары российских продавцов. Около 60 тыс. товаров из локальных магазинов маркетплейса будут продаваться со скидками, которые не повлекут расходов со стороны продавцов - за все заплатит платформа, сообщает в четверг пресс-служба AliExpress Россия.

"Таким образом AliExpress стимулирует покупателей делать выбор в пользу продукции российских продавцов. В долгосрочной перспективе это приведет к существенному росту числа заказов в локальных магазинах платформы. В течение полугода AliExpress планирует инвестировать в субсидии скидок на товары малого и среднего бизнеса около 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Скидки появятся в 5 тыс. российских магазинов на платформе. Система самостоятельно отбирает товары, которые попадают под субсидии. Субсидирование распространяется на все категории физических товаров. Сумма скидки различается в зависимости от стоимости самого товара и общей суммы заказа и в большинстве случаев не превышает 2 тыс. рублей.

"Мы видим, что на рынке электронной торговли намечается тенденция принудительного сдерживания цен за счет сокращения прибыли продавцов: маркетплейсы заставляют малый бизнес снижать цены или уходить с площадки. С одной стороны, низкая цена привлекает покупателей. С другой, сокращает прибыль малого бизнеса и мешает ему развиваться. Мы решили пойти другим путем и будем инвестировать в развитие локальных продаж. Сейчас на них приходится около 25% оборота AliExpress Россия, и мы намерены увеличить этот показатель в несколько раз не за счет поборов, а за счет мощного роста числа заказов и оборота российских продавцов", - сказал генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев, слова которого привела пресс-служба.

Субсидирование скидок - не единственная мера поддержки малого бизнеса со стороны AliExpress. Например, в прошлом году платформа отменила комиссию на первые 100 товаров (для последующих товаров - 5% или 8% в зависимости от категории), вместе с партнерами запустила бесплатный фулфилмент (хранение товаров и сборка заказов), ввела единые тарифы на доставку по всей стране (за доставку большинства заказов продавцы платят 69 рублей без НДС, что обеспечивает экономию порядка 50%), а также ввела бесплатную для российских продавцов доставку первых 100 заказов по всей стране.