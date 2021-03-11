ФАС может оштрафовать "Яндекс" на 500 тыс. руб. за ненадлежащую рекламу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оштрафовать "Яндекс" на 500 тыс. руб. за рекламу услуг по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В ФАС России обратился Росреестр с жалобой на распространяющуюся в сервисе "Яндекс.Директ" рекламу услуг по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН. Установлено, что в ноябре 2020 года при наборе в строке поиска системы "Яндекс" словосочетания "получить выписку из ЕГРН" под строкой поиска отображались объявления с пометкой "реклама" с предложением о предоставлении за плату выписок из ЕГРН. Однако согласно российскому законодательству, оказание таких государственных услуг отнесено исключительно к компетенции Росреестра, а возможность "перепродажи" госуслуг через посредников не предусмотрена", - говорится в сообщении ФАС.

Комиссия ФАС России признала, что реклама услуг по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, распространявшейся в поисковой системе "Яндекс" посредством сервиса "Яндекс.Директ", нарушала требование закона "О рекламе".

"Ведомство выдало ООО "Яндекс" как рекламораспространителю предписание о прекращении нарушения законодательства. Готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Согласно КоАП РФ, штраф может составить от 100 до 500 тыс. руб.", - пояснили в ФАС.