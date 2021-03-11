Правительство расширило перечень иностранных медизделий с ограничениями по госзакупкам

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правительство РФ ограничило закупки ряда медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление, подписанное 6 марта премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

В частности, ограничения установлены для биохимических анализаторов, фетальных мониторов, медицинских, лабораторных и клинических лабораторных микроскопов, хирургических ультразвуковых аппаратов, лазерных терапевтических аппаратов и хирургических коагуляторов.

Постановление применяется к закупкам, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок, а также контракты и приглашения, принять участие в которых направлены после вступления документа в силу.

В 2015 году в РФ был утвержден перечень импортных медицинских изделий, государственные и муниципальные закупки которых ограничены по принципу "третий лишний". В частности, иностранные компании не могут принять участие в закупке, если подано не менее двух заявок от производителей ЕАЭС.