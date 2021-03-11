Выручка цветочных и кондитерских магазинов в Москве выросла в несколько раз к 8 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Выручка цветочных, ювелирных и кондитерских магазинов в Москве выросла в несколько раз с начала месяца благодаря подготовке к празднованию 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений в четверг.

"Готовиться к празднованию Международного женского дня москвичи начали еще за неделю до праздника. В результате, 1 марта выручка цветочных магазинов и баз достигла 55,8 млн рублей, что в 2,1 раза выше оборотов предыдущего понедельника, 22 февраля. Непосредственно 8 марта выручка составила уже 316,1 млн рублей, что по сравнению с 1 марта больше в 5,6 раза и в 12 раз, чем 22 февраля. Среднесуточные обороты специализированных цветочных магазинов без учета цветочных баз на неделе 1-7 марта составили 79,1 млн рублей, что в 3,7 раза больше, чем было неделей ранее - 21,3 млн рублей", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в связи с праздником высоким спросом пользовались и ювелирные изделия: если с 22 по 28 февраля среднесуточный оборот ювелирных магазинов составлял 179,3 млн рублей, то 1-7 марта показатель вырос в 2,3 раза - до 404,7 млн рублей. Больше всего денег на ювелирные изделия было потрачено 7 марта. В этот день оборот ювелирных магазинов достиг 598,6 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем неделей ранее, 28 февраля, и на 15% больше, чем 7 марта 2020 года.

Существенный рост продаж накануне Международного женского дня зафиксирован также у магазинов косметики и парфюмерии. Среднесуточные обороты розничной торговли косметикой и парфюмерией на неделе 1-7 марта выросли на 62% по сравнению с периодом 22-28 февраля.

"Примечательно, что самая большая выручка на предпраздничной неделе была зафиксирована 4 и 5 марта - 559,2 и 535,2 млн рублей соответственно, в последние рабочие дни перед праздником", - добавил руководитель Аналитического центра города Москвы Максим Иванов.

Повышенные обороты зафиксированы в предпраздничные дни и у магазинов, реализующих кондитерские изделия и шоколад. Так, по данным Аналитического центра города Москвы, 22-28 февраля среднесуточные обороты таких магазинов составляли 6,2 млн рублей, а 1-7 марта они выросли вдвое - до 12,3 млн рублей.