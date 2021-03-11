Мишустин поручил подготовить предложения по маркировке воды до 1 июня

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильными министерствам и ведомствам подготовить предложения по обязательной маркировке воды до 1 июня 2021 года. Об этом говорится в опубликованных на сайте кабмина решениях по итогам встречи главы правительства РФ с членами Совета палаты Совета Федерации.

"Минпромторгу России, Минприроды России, Минсельхозу России, ФНС России, Роспотребнадзору с учетом ранее принятых решений представить предложения о введении обязательной маркировки упакованной воды (в том числе природной или искусственной минеральной, газированной, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ). Срок - до 1 июня 2021 года", - говорится в материалах кабмина.

Эксперимент по маркировке упакованной воды начался 1 апреля 2020 года и должен был завершиться 1 марта 2021 года. Однако затем правительство РФ продлило эксперимент до 1 июня 2021 года. В феврале 2021 года правительство РФ включило упакованную воду в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Речь идет об упакованной воде, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ. Согласно документу, срок введения обязательной маркировки этой продукции будет определен по результатам эксперимента. Вводить обязательную маркировку воды планируется поэтапно.