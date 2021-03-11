Миронов просит Мишустина выделить средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой предусмотреть выделение средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам при корректировке федерального бюджета. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Миронова.

"Прошу вас рассмотреть возможность предусмотреть выделение дополнительного объема бюджетных ассигнований для индексации и выплаты пенсий работающим пенсионерам при корректировке параметров федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов и внесении соответствующего проекта федерального закона на рассмотрение Государственной думы", - говорится в обращении.

Политик напомнил, что кабмин уже направил в Администрацию президента РФ соответствующие предложения, но пока они не реализованы. "Убежден, что решение этого вопроса требует своего скорейшего решения. Более 7 млн граждан нашей страны в предыдущие годы добросовестно вносили взносы в Пенсионный фонд и теперь они ожидают восстановления социальной справедливости", - уверен Миронов.

В январе президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.