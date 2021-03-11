Мишустин поручил дать предложения по финансированию вовлечения земель в сельхозоборот

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минсельхозу и Минфину до 23 марта 2021 года представить предложения по финансированию госпрограммы вовлечения земель в сельхозоборот. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

"Представить согласованные предложения по определению объемов и источников финансирования государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации и с учетом ранее данных поручений правительства Российской Федерации ускорить ее утверждение", - говорится в сообщении.

Кроме того, в срок до 30 апреля 2021 года Минсельхозу и Минобрнауки России поручено совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также при участии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, отраслевых союзов (ассоциаций) и научных организаций утвердить "дорожную карту" по развитию отечественного семеноводства с указанием конкретных мероприятий, ответственных исполнителей и сроков исполнения.

В декабре Минсельхоз сообщал о том, что министерство рассчитывает с 2022 года приступить к реализации госпрограммы по вовлечению земель в сельхозоборот, за 10 лет в оборот планируется ввести не менее 13 млн га сельхозземель.

Госпрограмма в том числе включает отдельное мероприятие по повышению плодородия почв земель сельхозназначения за счет известкования 4,5 млн га до 2031 года. Также она будет направлена на существенное обновление гидротехнических сооружений и мелиоративного комплекса в целом.