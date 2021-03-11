"Газпром" и Монголия подписали план по газопроводу "Союз Восток"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совместная рабочая группа "Газпрома" и правительства Монголии обсудила ход разработки компанией специального назначения "Газопровод Союз Восток" технико-экономического обоснования проекта, а также подписала план деятельности на 2021-2022 годы, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Заседание прошло в рамках рабочей поездки делегации "Газпрома" во главе с заместителем председателя правления Виталием Маркеловым в Монголию, где он провел встречу с вице-премьером Монголии Сайнбуянгийн Амарсайханом.

Газопровод "Союз Восток" станет продолжением на территории Монголии российского газопровода "Сила Сибири - 2". Экспортная мощность газопровода "Сила Сибири - 2" может превысить мощность газопровода "Сила Сибири" более чем в 1,3 раза, указывают в "Газпроме". Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении.