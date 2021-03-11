Темпы роста ВВП Китая могут по итогам 2021 года превысить 6%

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Темпы роста экономики Китая по итогам текущего года могут быть выше установленного целевого показателя 6%. Об этом в четверг на пресс-конференции по итогам четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

5 марта на открытии сессии был опубликован доклад о работе правительства, в котором говорится, что темпы роста ВВП Китая по итогам этого года составят 6%.

"Неопределенность восстановления мировой экономики по-прежнему очень велика. Мы говорим [о темпах роста] выше 6%, а не ниже", - сказал он.

Ли Кэцян также отметил, что формулировка "выше 6%" открывает окно возможностей, а в действительности рост экономики КНР по итогам года "может быть немного выше". "Мы не устанавливаем цифру, а направляем наши ожидания на то, чтобы укрепить основу экономического роста, содействовать качественному развитию, поддерживать устойчивость", - подчеркнул премьер Госсовета.

Темпы экономического роста Китая в 2020 году на фоне негативного воздействия пандемии оказались минимальными за последние более чем 40 лет, составив 2,3%. Объем ВВП превысил 101,59 трлн юаней (около $15,66 трлн).

Динамика развития китайской экономики постепенно замедляется. В 2017 году она составила 6,8%, а в 2018 и 2019 годах - 6,6% и 6% соответственно.