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Мишустин поручил проработать вопрос об источниках финансирования программы "Дети Арктики"

Поручение дано Минвостокразвития, Минпросвещения, Минтруду и Минфину

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение до 30 мая проработать вопрос об источниках финансирования программы "Дети Арктики", а также о возможности ее включения в госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны РФ.

"Проработать вопросы об источниках финансирования программы "Дети Арктики" и о возможности ее включения в государственную программу Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". Срок - до 30 мая 2021 года", - говорится в списке поручений, опубликованном на сайте кабмина.

Поручение дано Минвостокразвития, Минпросвещения, Минтруду и Минфину России.

Программа "Дети Арктики" подразумевает поддержку новых форм образования, которые учитывают климатические и культурные особенности жизни коренных малочисленных народов Севера, оздоровление детей, а также разработку и издание учебников.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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