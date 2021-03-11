В пассажирских поездах в Крым появятся вагоны для автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Специальные вагоны для перевозки автомобилей планируется включить в состав пассажирских поездов "Таврия", которые курсируют между Москвой и Симферополем, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе компании.

"С 16 марта в поездах "Таврия" по маршруту из Москвы в Симферополь и обратно доступна услуга доставки личного авто- и мототранспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что использование автомобилевозов позволит не тратить силы на долгую дорогу за рулем, сэкономить на оплате бензина и гостиниц для ночлега в пути. Дорога по маршруту Москва - Симферополь в одну сторону составляет около 2 000 км.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто с декабря 2019 года. Самый протяженный маршрут поездов дальнего следования "Таврии" компании "Гранд Сервис Экспресс" между Омском и Симферополем - 4 236 км, всего открыто несколько маршрутов, которые связывают Крым с другими регионами РФ. За год поездами "Таврия" (то есть, без учета пригородных поездов) по всем маршрутам перевезено свыше 1,1 млн пассажиров, из них по Крымскому мосту проследовало 75% путешественников.