Глава Минсельхоза предложил зафиксировать цены на ряд удобрений на 2-3 месяца

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев предлагает минимум на 2-3 месяца зафиксировать цены на основные виды удобрения для штатного проведения посевной кампании. Об этом руководитель министерства сообщил на заседании правительства.

"По нашему мнению, возможно зафиксировать стоимость основных видов минеральных удобрений как минимум на ближайшие 2-3 месяца для штатного проведения посевной", - сказал Патрушев.

В качестве ценовой базы обсуждается возможность использовать формулу, где справедливая цена равна среднему уровню цен 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год, отметил он.

По информации из российских регионов, отмечается рост цен на отдельные виды удобрений, пояснил министр. Росстат по итогам 2020 года зафиксировал увеличение цен производителей по ряду позиций в диапазоне от 11% до 41%. По данным региональных властей, средняя цена отдельных видов минеральных удобрений для аграриев с начала этого года выросла еще на 10-20%, отметил Патрушев.

Помимо заморозки цен в целях повышения прозрачности ценообразования, оперативности и достоверности мониторинга цен, а также системной защиты внутреннего рынка рассматривается предложение включить минеральные удобрения в перечень товаров, по которым на биржу предоставляется информация по договорам, заключенным вне организованных торгов, добавил глава Минсельхоза. Это позволит сформировать на бирже достоверный внебиржевой индекс, считает он.

"При этом отмечу, что в целом дефицита удобрений не прогнозируется. По предварительным расчетам, объем приобретения в текущем году будет на полмиллиона тонн больше уровня 2020 года и составит 4,5 млн т. Значительная доля из них - переходящие остатки 2020 года. Сейчас аграриям необходимо закупить еще 1,4 млн т для проведения весенних полевых работ", - сообщил Патрушев.

Глава Минсельхоза рассчитывает на позитивный исход переговоров с производителями удобрений, и что объем внесения удобрений на 1 га пашни в этом году увеличится.