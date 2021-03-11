Правительство поручило Минфину увеличить резервный фонд на 13,8 млрд руб.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минфину в 2021 году увеличить объем резервного фонда кабмина на 13,826 млрд руб. за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий субъектам РФ. Об этом говорится в распоряжении правительства, размещенном на официальном портале правовой информации.

"Минфину России внести в установленном порядке в 2021 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ в 2021 году на 13,826 млрд руб. за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2021 год на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, по которым на 1 января 2021 года отсутствуют соглашения, заключенные между главным распорядителем средств федерального бюджета, осуществляющим предоставление указанных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, и органами государственной власти соответствующих субъектов РФ - получателями указанных субсидий и иных межбюджетных трансфертов", - говорится в документе.

В том числе, согласно документу, речь идет о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных Минпромторгу на предоставление иного межбюджетного трансферта Чукотскому автономному округу на реализацию инвестпроектов по добыче и переработке многокомпонентных руд в размере 12,510 млрд руб., а также предусмотренных Минэнерго на предоставление субсидий на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива в размере 104,1 млн руб.