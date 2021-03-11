"Аэрофлот" заявил, что объем внутренних перевозок вернется на докризисный уровень летом

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Рынок внутренних перевозок по РФ может выйти на докризисный уровень уже этим летом. Полностью рынок авиаперелетов может восстановиться в 2022-2023 годах, сообщил в ходе телефонной конференции с инвесторами заместитель гендиректора "Аэрофлота" по стратегии и маркетингу Андрей Панов.

"Мы считаем, что этим летом ситуация на рынке внутренних перевозок будет не хуже, чем в 2019 году. Пассажиропоток в целом восстановится только в следующем году, как мы надеемся, - сказал он. - Мы верим, что это [полное восстановление рынка] произойдет примерно во второй половине следующего года, возможно, в начале 2023 года".

Ранее генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов также сообщал, что ожидает восстановление российского рынка в 2022 году. При этом, как ранее сообщал ТАСС заместитель председателя правления "Сбербанка" Анатолий Попов, по прогнозу банка рынок перелетов внутри России вернется на докризисный уровень в 2021 году, международных - в 2024 году.