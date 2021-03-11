В Кремле считают веерную раздачу средств не столь эффективной, как помощь нуждающимся

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Власти России считают веерную раздачу средств не столь эффективным средством борьбы с кризисом, как оказание помощи нуждающимся слоям населения и секторам экономики. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Российское руководство концентрируется на помощи тем секторам [экономики] и тем слоям населения, которые наиболее в этом нуждаются. Веерная раздача средств в целом признается не столь эффективной и гораздо более затратной, что потом приводит к увеличению нагрузки по внутреннему долгу и к сокращению каких-то других инвестиционных программ", - сказал представитель Кремля.

Комментируя подготовку в США и других странах антикризисных программ для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, Песков указал на всеобщую заинтересованность в том, чтобы все государства "как можно скорее выходили из кризиса". "Поэтому, конечно, мы всем желаем успехов", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что за прошедший год мировая экономика "изрядно просела" - на 3,5%, последствия этого проседания еще предстоит проанализировать. "К слову сказать, проседание российской экономики было не столь существенным. Это, конечно, не повод для самоуспокоения, мы все равно просели, но не столь серьезно. И сейчас, конечно, все работают над инструментами по ускоренному выходу из этой ямы", - заключил представитель Кремля.