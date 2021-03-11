Мишустин потребовал ускорить доведение в регионы средств для льготных кредитов аграриям

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал в четверг на заседании кабмина ускорить доведение до регионов средств на льготные кредиты аграриям.

"Средства на эти цели, а также на инвесткредиты в регионы уже начали поступать, - констатировал премьер. - Необходимо ускорить их доведение в субъекты Федерации".

По словам премьера, успешное проведение весенних полевых работ - это гарантия хороших урожаев в будущем, а значит - эффективного развития всего агропромышленного комплекса, который обеспечивает продовольственную безопасность России. "Прогноз для наших аграриев на осень, судя по озимым, неплохой", - заметил он. "Все больше земель вводится в оборот, и рассчитываем, что посевная площадь в текущем году вырастет еще почти на миллион гектаров, - добавил глава кабмина. - Семенами, дизельным топливом и сельхозтехникой аграрии обеспечены на уровне прошлого года. Есть возможность взять краткосрочные кредиты по льготной ставке на проведение весенних полевых работ".

Мишустин отметил, что для повышения рентабельности хозяйств надо принять меры, которые позволят обеспечить российских сельхозпроизводителей всем необходимым для проведения посевной. "Особенно следует обратить внимание на доступность цен на удобрения, - сказал он. - Также необходимо поддержать растениеводство, чтобы не допустить снижения посевных площадей, в том числе по экспортно ориентированным культурам".

Премьер добавил, что по итогам прошлого года есть позитивная динамика в сфере агрострахования, которое проводится с государственной поддержкой. "Надо активнее продвигать это направление, - поручил он. - Сюрпризы с погодой были и еще будут. А участие в агростраховании реально поможет нашим сельхозпроизводителям сократить возможные издержки".