Около 1,6 млрд рублей направят на создание новой промышленной зоны в Адыгее

МАЙКОП, 11 марта. /ТАСС/. Инвестиции в объеме 1,6 млрд будут направлены на создание промышленной зоны в Тахтамукайском районе Республики Адыгея. Как сообщил в четверг на совещании, посвященном реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея, министр экономического развития и торговли республики Заур Шеуджен, площадь промзоны составит почти 200 га.

"Общий объем бюджетных ассигнований [на создание промышленной зоны в Тахтамукайском районе] составляет 1,6 млрд рублей. В этом году будет освоено 100 млн рублей на проектно-сметную документацию по этому объекту, - сказал Шеуджен. - Для создания промышленной зоны на территории Тахтамукайского района выбрана площадка площадью 194,3 га".

Выбор места для промышленной зоны, по словам министра, обусловлен высокой инвестиционной привлекательностью, которая объясняется близостью города Краснодара, а также наличием развитой транспортной инфраструктуры. "Промышленный парк - это перспективная площадка, которая должна дать импульс дальнейшей работе по привлечению инвестиций и развитию экономики региона", - отметил Шеуджен.

Как отметил министр, в текущем году власти Адыгеи планируют приступить к реализации еще двух крупных инвестиционных проектов.

Индивидуальная программа экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года утверждена правительством РФ в апреле 2020 года и рассчитана на пять лет, напомнил Шеуджен. Для реализации мероприятий этой программы за весь период ее действия из федерального бюджета региону будет выделено 5 млрд рублей. В 2020 году на реализацию мероприятий было направлено 1,01 млрд рублей.

Правительство РФ утвердило выделение из федерального бюджета ассигнований на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Карелии, Тувы, Марий Эл, Адыгеи, Калмыкии, Алтайского края, Псковской области и Чувашии на 2020-2024 годы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что общая сумма ассигнований на программы развития этих регионов в течение трех лет составит более 26 млрд рублей. Средства пойдут на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, на поддержку агропрома, на строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ.