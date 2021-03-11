МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Газпромбанк принял "Политику по устойчивому развитию", которая определяет единые подходы банка по трем направлениям устойчивого развития - экономическому, социальному и экологическому, а также устанавливает подходы к ответственному инвестированию и финансированию, включая постановку целей и задач по основным направлениям деятельности. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"ESG (Environment, Social, Governance) повестка становится все более значимой на государственном уровне, а также неотъемлемым условием успешности компаний на рынке и в мировом контексте. В своем стремлении к построению новой устойчивой экономики Газпромбанк активно внедряет ESG принципы на всех уровнях функционирования организации и работает над созданием особых условий для взаимодействия с клиентами, разделяющими позицию банка в сфере ESG. Принятая "Политика по устойчивому развитию" является ключевым документом, регламентирующим и направляющим нашу деятельность в данной области", - отметил заместитель председателя правления Газпромбанка, председатель Совета по внедрению принципов устойчивого развития в деятельность банка Алексей Матвеев.

Документ закрепляет приоритетные для банка цели в области устойчивого развития, сформулированные ООН, а также приверженность принципам ответственного банкинга, определенным Финансовой инициативой программы ООН по окружающей среде (UNEP FI). В число задач, стоящих перед Газпромбанком в соответствии с принятой политикой, входят минимизация негативного влияния внутренней и внешней деятельности компании на окружающую среду, содействие социально-экономическому развитию всех регионов РФ, в том числе регионов присутствия банка, содействие развитию механизмов ответственного инвестирования и финансирования, поддержание высоких стандартов в управлении и социальной политике, совершенствование мер поддержки проектов по направлению ESG, формирование системы их оценки.

"Утверждение политики по устойчивому развитию является следующим шагом комплексной деятельности по внедрению принципов ESG в деятельность банка и компаний-партнеров. В частности, ранее в Газпромбанке был создан Совет по внедрению принципов устойчивого развития и рабочая группа", - отмечается в сообщении.

ESG в России

В начале текущего года ряд госбанков, в том числе Газпромбанк, предложили разработать меры государственного стимулирования и поддержки ESG-продуктов на финансовом рынке, в том числе ввести субсидии по кредитам и предоставить инвесторам налоговые льготы.

В конце 2020 года Банк России отмечал, что климатические риски могут оказать существенное влияние на реальный сектор экономики РФ и устойчивость финансовых институтов. По мнению регулятора, запланированное в 2022 году введение углеродного налога на импорт в странах ЕС в рамках "Европейского зеленого курса" может затронуть почти 42% российского экспорта, в первую очередь нефтегазовой и горнодобывающей отраслей. Для снижения подверженности климатическим рискам необходимы активные меры со стороны частного и государственного секторов, указали в ЦБ.

Кроме того, ряд зарубежных инвесторов вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.