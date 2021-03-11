Новак 15 марта проведет совещание с нефтяниками по корректировке демпфера

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак 15 марта проведет совещание с нефтяниками по корректировке демпфирующего механизма. Компаниям, в частности, будет разъяснено решение правительства, которое было принято ранее. Об этом ТАСС сообщили два источника в отрасли.

Кабмин 10 марта принял решение скорректировать формулу демпфирующего механизма, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен на АЗС не выше годовой инфляции.

Таким образом формула демпфера была скорректирована в пользу нефтяников, о чем они неоднократно просили ранее. В частности, со стороны вертикально интегрированных компаний на необходимость такого решения указывал глава "Газпром нефти" Александр Дюков, а со стороны независимых АЗС - президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Эксперты ранее говорили ТАСС, что розничный, оптовый и мелкооптовый рынки находятся на грани рентабельности в текущих налоговых условиях.

На прошлой неделе цена нефти выросла до более $69 за баррель из-за решения ОПЕК+ сохранить в апреле квоты на добычу для всех стран, кроме России и Казахстана. Это спровоцировало в том числе рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо.