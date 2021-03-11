В Минсельхозе заявили, что агрокомплекс России нуждается в 35 тыс. иностранных работников

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский агрокомплекс в этом сезоне нуждается в привлечении 35 тыс. иностранных работников, сообщил на заседании правительства РФ министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

"В настоящий момент существует потребность растениеводства в привлечении дополнительно иностранной рабочей силы, она составляет около 35 тыс. человек", - сказал он.

16 февраля 2021 года в ходе съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов сообщил о том, что количество привлекаемых для проведения сезонных полевых работ мигрантов в 2022 году сократят в пользу российских студентов. Тогда он говорил о том, что Минсельхоз будет готовить таких специалистов, а фермерские хозяйства должны при этом организовывать и создавать условия для их работы. Он также отметил, что этот вопрос будет обсуждаться с каждым регионом.

При этом на 2021 год Минсельхоз России для более эффективного проведения сезонных полевых работ предложил смягчить требования для привлечения в АПК мигрантов. По данным министерства, большинство сельхозтоваропроизводителей не соответствуют действующим сейчас критериям и сейчас не имеют возможности приглашать трудовых мигрантов. Так, в частности, согласно действующим требованиям, среднесписочная численность работников предприятий должна быть от 250 человек, а доход должен превышать 2 млрд рублей.