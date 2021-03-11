Путин: принятые меры позволили преодолеть спад в экономике РФ и выйти на восстановление

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Своевременно принятые меры позволили России преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, открывая совещание о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление", - сказал глава государства.

По его словам, это видно по динамике внутреннего спроса и постепенному снижению уровня безработицы.

Путин напомнил, что в период кризиса российские власти руководствовались принципом - в сложной ситуации государство должно поддерживать трудовые коллективы, предприятия, компании и подставлять плечо тем, кто сохранял занятость и вкладывался в развитие.

Путин убежден, что России удалось снизить степень риска вложений в ее экономику. "Благодаря целенаправленной экономической политике, нам удалось избежать провала инвестиционной активности. Серьезно снизились риски вложений в российскую экономику", - подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что снижение ВВП РФ по итогам 2020 года составило 3,1%. Таким образом, спад оказался меньше, чем во многих других странах мира. "При этом в IV квартале 2020 года вышли даже в плюс инвестиции в основной капитал. Их прирост составил 1,2% к тому же периоду прошлого года", - констатировал он.

При этом глава государства признал, что в целом по итогам прошлого года инвестиции сократились на 1,4%. Тем не менее этот показатель оказался заметно меньшим, чем в предыдущие кризисы, с которыми сталкивались российская и мировая экономика.

Финансирование региональной инфраструктуры

Президент также сообщил, что правительство РФ завершает работу над программой дополнительного финансирования региональной инфраструктуры, данный вопрос планируется обсудить в апреле.

"Сейчас правительство завершает работу над программой дополнительного финансирования региональной инфраструктуры. Эту тему предлагаю обсудить на отдельном совещании в апреле", - сказал глава государства. Он отметил, что ожидает "окончательного доклада о механизме работы и объеме такой программы".

По словам президента РФ, опережающие вложения в инфраструктуру являются залогом и прочной базой экономического роста, а также важнейший фактором для улучшения качества жизни граждан. Путин указал на необходимость увеличивать расходы в этой сфере на федеральном уровне и "дать больше возможностей для их наращивания и на уровне регионов".