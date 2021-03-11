Число ипотечных кредитов выросло в Кировской области на 37%

КИРОВ, 11 марта. /ТАСС/. Количество выданных ипотечных кредитов в Кировской области выросло за 2020 год на 37%, в том числе за счет льготной ипотеки. При этом средняя ставка по региону снизилась до 7,8% годовых, а цена квадратного метра жилья на первичном рынке выросла на 10%, сообщила ТАСС и. о. министра строительства Кировской области Ирина Кислухина.

"Драйвером развития рынка жилищного строительства в 2020 году в Кировской области стала льготная ипотека. Механизм льготной ипотеки существенно повысил спрос граждан на жилье на первичном рынке и позволил сократить долю нереализованного жилья у застройщиков на 6,5% (на 1 января 2021 доля нереализованного жилья в введенных домах составила 18%). Также льготная ипотека в целом снизила средневзвешенную процентную ставку по региону до 7,8% годовых и увеличила количество выданных кредитов в 2020 году на 37%", - сказала Кислухина.

По ее словам, всего по региону на 1 января 2021 года кредитными организациями выдано 18,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 31,8 млрд рублей. "Правда за время действия программы цена 1 кв. метра жилья на первичном рынке выросла на 10%, но необходимо отметить, что на рост цен повлияло и увеличение стоимости строительных материалов (рост цен за год на них составил 16%)", - отметила собеседница агентства.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.