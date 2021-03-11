Глава "Фосагро" предлагает расширить возможность инвестирования средств ФНБ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Глава "Фосагро" Андрей Гурьев предлагает расширить возможность инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), распространив ее на другие отрасли. Такое предложение он сделал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Владимир Владимирович, в качестве успешного примера можно привести инвестирование в нефтехимические проекты средств ФНБ. Необходимо расширить этот опыт и на другие отрасли", - сказал Гурьев.

Кроме того, он предложил распространить механизм о защите прав инвестиций (СЗПК) на региональный уровень для поддержки малых и средних проектов, а также перейти на цифровую платформу заключения и сопровождения этих соглашений.

Глава "Фосагро" считает необходимым также ликвидировать избыточные технические и административные нормы промышленного строительства. По его словам, период получения документации можно сократить на год-полтора, а оптимизация позволит сэкономить до 30% затрат на этапе строительства и сократить сроки строительства в полтора раза.

Говоря о кооперации государства и бизнеса, Гурьев отметил, что десять крупных представителей российского бизнеса подтвердили, что вложат в Фонд фондов по 1 млрд рублей. "Завершается подготовка нормативной базы Фонда фондов с фокусом на инвестициях в высокотехнологичные проекты. Здесь я хотел бы сказать, что 10 представителей крупнейшего бизнеса России уже подтвердили свое участие, включая меня. Мы инвестируем по 1 млрд рублей, и для нас это дополнительная возможность диверсифицировать вложения, инвестиции в российскую экономику", - заявил Гурьев.