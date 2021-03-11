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Пандемия COVID-19
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Азербайджан приобретет партию "Спутника V"

В страну также завезут партию вакцины AztraZeneca

БАКУ, 11 марта. /ТАСС/. Азербайджан приобретет партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующее распоряжение подписал в четверг премьер-министр страны Али Асадов.

В соответствии с соглашением о закупке лекарственных средств, Азербайджан осуществит импорт партии "Спутника V" в течение 180 дней, указано в документе, опубликованном на сайте правительства республики.

Другим распоряжением кабинета министров в те же сроки будет закуплена и завезена в страну партия вакцины компании AztraZeneca.

Теги
АзербайджанРоссияПандемия COVID-19
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