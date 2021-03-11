ЦБ может увеличить до пяти лет льготный срок по резервам под кредиты на инвестпроекты

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Банк России рассматривает возможность увеличения с двух до пяти лет льготного срока, в рамках которого банки могут не создавать резервы на возможные потери по кредитам на инвестиционные проекты по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности с участием президента России Владимира Путина.

"Мы с Минэкономразвития обсуждаем и готовы рассмотреть возможность установления льготного периода вместо двух лет пять лет, в течение которого кредитная организация может не формировать резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным на реализацию инвестиционных проектов в рамках СЗПК, ГЧП или концессии. Мы над этой темой работаем", - сказала она.

Глава регулятора подчеркнула, что ЦБ готов к тонкой настройке норм банковского регулирования, учитывая необходимость роста инвестиций.