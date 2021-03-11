"Деловая Россия" попросила Путина дать поручение о проработке системы налоговых стимулов

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик попросил президента России Владимира Путина дать поручение о проработке системы стимулов, в том числе налоговых, для российских компаний для ускорения инвестиционных процессов.

"Не менее важно создать налоговые механизмы, которые будут стимулировать компании уже сейчас направлять текущую прибыль в новые инвестпроекты, в развитие экономики, о чем вы говорите. При этом любые дискуссии о возврате к регулированию, блокирующему инвестиции, - я имею в виду недавно появившуюся инициативу на региональном уровне о возврате к налогу на движимое имущество, мы его между собой называем "налог на обновление" - я считаю недопустимыми. Задача регулирования - это дать компаниям и их акционерам еще больше аргументов для единственно верного выбора - в пользу инвестиций. Поэтому, Владимир Владимирович, прошу по итогам сегодняшнего совещания дать соответствующее поручение о проработке системы стимулов, в том числе налоговых, для ускорения инвестиционных процессов", - сказал Репик на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.