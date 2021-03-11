{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Страны ЕС потеряли почти 6 млн рабочих мест из-за пандемии коронавируса

В Европейском фонде по улучшению условий жизни и труда полагают, что кризис больше всего затронул туристический сектор, сферу общественного питания и операций с недвижимостью

БРЮССЕЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Пандемия COVID-19 лишила страны Евросоюза 5,7 млн рабочих мест. Об этом свидетельствует отчет Европейского фонда по улучшению условий жизни и труда (Eurofound), опубликованный в четверг.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Во втором квартале 2020 года в Евросоюзе было занято на 5,7 млн человек меньше, чем в четвертом квартале 2019 года, тогда как уровень безработицы в ЕС вырос с 6,6 до 6,7%", - говорится в документе.

По данным Eurofound, больше всего пандемия затронула молодых работников. Уровень занятости молодежи за период пандемии сократился больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Среди стран ЕС, особенно пострадавших от пандемии, фонд выделяет Францию, Польшу, Италию и Грецию.

Как считают в Eurofound, нынешний кризис главным образом затронул отрасли, в которых заняты преимущественно женщины. Речь идет об туристическом секторе, общественном питании и операциях с недвижимостью.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 118 млн человек, свыше 2,6 млн умерли.

Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Франция ослабит с 12 марта ограничения на поездки в некоторые страны
Среди них Австралия, Южная Корея, Израиль, Новая Зеландия, Великобритания и Сингапур
Читать полностью