Франция ослабит с 12 марта ограничения на поездки в некоторые страны

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Франции приняли решение ослабить с 12 марта ограничения на поездки в Австралию, Южную Корею, Израиль, Новую Зеландию, Великобританию и Сингапур. Об этом сообщили в четверг в МИД республики, сославшись на изменение эпидемической обстановки в этих странах.

"Постановление, которое будет опубликовано 12 марта, отменит необходимость обосновывать особыми обстоятельства поездки в Австралию, Южную Корею, Израиль, Японию, Новую Зеландию, Великобританию и Сингапур", - указали в министерстве. При этом здесь отметили, что для совершения поездок в эти страны по-прежнему необходима сдача ПЦР-теста за 72 часа до вылета.

В МИД Франции мотивировали смягчение ограничений "изменением санитарной обстановки в этих странах". Во французском внешнеполитическом ведомстве призвали граждан, планирующих поездки, "следить за рекомендациями на сайте министерства и по возможности максимально ограничить выезды за границу".

В конце января премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о новых ограничительных мерах, призванных сдержать распространение коронавируса на территории страны. В дополнение к комендантскому часу, который действует с 18:00 до 06:00, власти, в частности, установили запрет на пересечение французских границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. Исключение было сделано лишь для особых случаев, связанных со смертью родственника, необходимостью отправиться за границу на лечение.