МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%.

Совет управляющих ожидает, что "ключевые процентные ставки будут сохраняться на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не станет стабильно приближаться к уровню ниже 2%", - говорится в сообщении ЕЦБ.

Программы продолжаются

Помимо прочего, регулятор продолжит программу выкупа бондов (PEPP) в связи с пандемией на общую сумму €1,85 трлн. "Совет управляющих будет проводить чистые закупки в рамках PEPP как минимум до конца марта 2022 года или пока не решит, что фаза кризиса, связанная с коронавирусом закончилась", - заявили там, добавив, что согласно ожиданиям ЕЦБ закупки в рамках PEPP в следующем квартале будут осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.

Реинвестирование основных выплат по ценным бумагам, приобретенных в рамках PEPP, планируется продолжить по крайней мере до конца 2023 года.

Помимо прочего, ЕЦБ продолжит программу выкупа активов (APP) на сумму €20 млрд ежемесячно, а также реинвестирование выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках данной программы.

В свою очередь третья серия программы предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III также продолжит поддерживать банковское кредитование фирм и домашних хозяйств, добавил европейский регулятор.

"Совет управляющих готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к своей цели", - также подчеркнули в ЕЦБ.

Следующее заседание Европейского центробанка состоится 22 апреля.