Иран заключил с Россией контракт на закупку вертолетов

ТЕГЕРАН, 11 марта. /ТАСС/. Общество Красного Полумесяца в Иране (ОКПИ) подписало в четверг контракт с компанией "Вертолеты России" на поставку этих воздушных судов для спасательных работ. Об этом сообщило агентство IRNA.

"Общество Красного Полумесяца в Иране играет активную роль в ликвидации последствий различных бедствий и организации спасательных работ в самой стране и за рубежом, - приводит агентство слова главы общества Карима Хеммати, который подписал контракт с иранской стороны. - Наше участие в ликвидации последствий взрыва в Бейруте и землетрясения в Сисахте (Иран) было рекордным по эффективности. В Бейруте мы оказались через 24 часа после взрыва, а в районе землетрясения в Сисахте - менее, чем через час, и смогли оказать помощь пострадавшим".

По словам Хеммати, ОКПИ входит в число пяти ведущих гуманитарных агентств мира, оно привлекает к своей работе более двух млн добровольцев.