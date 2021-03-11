Силуанов заявил, что нельзя создавать "суперльготные условия" для бизнеса

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Нельзя создавать "суперльготные условия" для бизнеса при инвестировании и перекладывать все риски на государство. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Инструментов масса, надо ими пользоваться. Но, на наш взгляд, не нужно делать такие условия, совсем суперльготные, которые бы совсем, полностью снимали риски с бизнеса. Полностью перекладывать риски на государство, наверно, надо к этому относиться очень выверенно, осторожно", - сказал Силуанов.

По словам министра финансов, если государство заинтересовано в конкретных проектах, то возможно разделение рисков между бизнесом и государством.

"Только по тем проектам, в которых государство крайне заинтересовано", - добавил глава Минфина.