Минфин и ЦБ подготовили решение об отмене возврата валютной выручки

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Минфин и ЦБ РФ подготовили законодательное решение об отмене возврата валютной выручки с 2024 года. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании у президента РФ Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Мы вместе с Центральным банком подготовили соответствующее законодательное решение о том, чтобы постепенно отменять возврат валютной выручки. Мы отменили уже полностью возврат валютной выручки по рублевым контрактам и сейчас говорим о постепенной до 2024 года отмене остальной валютной выручки", - сказал глава Минфина.

Он отметил, что штрафы и наказания за нарушение валютного законодательства уже существенно снижены. "Драконовских мер ответственности сейчас уже нет", - указал Силуанов.

"Вопрос возврата валютной выручки влияет на платежный баланс Центрального банка и Центральный банк очень справедливо к этому осторожно относится", - добавил он.