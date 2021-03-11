Путин сообщил, что поручит кабмину рассмотреть аспекты перевалки СПГ

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит правительству рассмотреть возможность исключения сжиженного природного газа (СПГ) из списка продукции, в отношении которой рассматривается возможность запрета перевалки "борт о борт" в портах.

В четверг на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности к главе государства обратился руководитель ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон. По его словам, "СПГ - довольно специфический продукт", поэтому компания "просит исключения для СПГ, СПГ в арктической зоне для возможности перевалки "борт о борт".

"По поводу перевалки "борт о борт" - это связано с экологическими рисками. Правда, в отношении СПГ, наверное, это не очень актуально, и с административными издержками, которые говорят о том, что возможно занижение там объемов перевалки от определенных платежей и так далее", - объяснил Путин. При этом он пообещал, что поручит "правительству рассмотреть и свои предложения представить".

Президент заверил, что будут рассмотрены и другие предложения Михельсона. "По другим вопросам тоже поработаем, вы там обращались с рядом текущих вопросов, вы возобновите, пожалуйста, свои письма, потому что письма, которые вы писали, в том числе и в мой адрес, они были такими комплексными", - заметил глава государства. "В целом можно позитивно отреагировать на ваши просьбы, надо только не все в одном флаконе, то, о чем мы договаривались", - посоветовал Путин.