Путин поручил кабмину проработать корректировки в налоговое законодательство

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Правительство РФ должно проработать предложения бизнес-сообщества об изменениях в налоговое законодательство для стимулирования привлечения капиталовложений. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Прошу правительство взять в проработку те идеи, которые прозвучали [в ходе мероприятия], вместе с деловыми объединениями проработать предложения в рамках налогового законодательства", - сказал глава государства.

По его словам, это не значит, что "там что-то нужно кардинально менять", но и "отбрасывать предложения бизнеса" не нужно. "Необходимо подготовить систему мер для того, чтобы стимулировать компании направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России", - сказал президент, поручив внимательно проанализировать и другие предложения на этот счет.

Мониторинг прибыли и инвестиций отечественных компаний

Путин потребовал от Федеральной налоговой службы (ФНС) организовать мониторинг прибыли и инвестиций отечественных компаний и докладывать ему о результатах.

"Поручаю Федеральной налоговой службе в течение года вести детальный мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупнейших отечественных групп и компаний и ежеквартально докладывать мне, что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры, как эти средства конвертируются в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты", - распорядился глава государства в четверг на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

По мнению Путина, "нужно использовать благоприятные возможности, которые складываются для российских компаний на глобальных рынках, для того, чтобы запускать проекты, значимые для целых отраслей и регионов, для всех страны".

"Прошу правительство оказывать максимальное содействие в реализации таких проектов", - подчеркнул президент.

Пополнение Фонда национального благосостояния

Путин сообщил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) может ежемесячно пополняться на 180-200 млрд рублей.

"Ликвидные активы Фонда национального благосостояния превысили отметку в 7% ВВП, прогнозируется, что при сохранении текущей внешнеэкономической конъюнктуры фонд будет ежемесячно пополняться на 180-200 млрд рублей", - сказал глава государства.

Предложения по инвестированию в ФНБ

Путин поручил кабинету министров в течение месяца представить новые предложения по инвестированию средств ФНБ.

"Прошу правительство в месячный срок представить конкретные предложения по инвестированию средств ФНБ, в том числе в инфраструктурные проекты", - указал глава государства на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности в четверг.

По его словам, "нужно провести здесь инвентаризацию, еще раз посмотреть, какие проекты уже глубоко проработаны, находятся в высокой степени готовности, и принять по ним окончательные решения".

Инвестиции в России

Бизнес волен сам принимать решения об инвестициях, но лучше вкладывать деньги дома, в России, а не держать их в "тихих гаванях" за рубежом, считает президент.

"Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и инвестиционными планами. Но вот, имея в виду, что мы работаем в условиях <…> большого количества факторов неопределенности, повторяю - [вы] сами решаете [куда инвестировать], но лучше в дом. Здесь спокойнее и надежнее", - обратился глава государства к бизнесменам в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

По его словам, правительство должно создать условия, чтобы средства было эффективнее направлять на развитие бизнеса в РФ, а не на выплату дивидендов или на распределение их в "тихих гаванях". "Но сегодня тихих, завтра что будет - мы не знаем, имея в виду эти факторы неопределенности", - отметил глава государства.