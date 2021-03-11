Путин: у властей нет планов "прижимать" нерыночными методами развивающийся бизнес

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Российские власти не намерены "прижимать" нерыночными методами активно растущий бизнес, однако важно добиться того, чтобы развитие компаний шло на пользу и всем россиянам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Поверьте, нет никакого желания и никакого настроя на то, чтобы прижимать как-то, какими-то нерыночными методами бизнес, который развивается и показывает такие замечательные результаты", - подчеркнул он. Однако, как считает президент, вопрос в том, чтобы эффективное развитие бизнеса шло прежде всего на пользу гражданам РФ и не в ущерб им.

Путин также отметил, что бизнес волен сам принимать решения об инвестициях, но лучше вкладывать деньги дома, в России, а не держать их в "тихих гаванях" за рубежом. "Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и инвестиционными планами. Но вот, имея в виду, что мы работаем в условиях большого количества факторов неопределенности, повторяю - [вы] сами решаете [куда инвестировать], но лучше в дом. Здесь спокойнее и надежнее", - обратился глава государства к бизнесменам в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

По его словам, правительство должно создать условия, чтобы средства было эффективнее направлять на развитие бизнеса в РФ, а не на выплату дивидендов или на распределение их в "тихих гаванях". "Но сегодня тихих, завтра что будет - мы не знаем, имея в виду эти факторы неопределенности", - отметил глава государства.