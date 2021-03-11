ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть на 5,9 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,9 млн баррелей в сутки (б/с), до 96,3 млн б/с, за счет оживления мировой экономики во второй половине года, говорится в мартовском отчете ОПЕК.

В первой половине 2021 года спрос на нефть будет ниже в связи продлением ограничительных мер из-за коронавируса во многих частях Европы. "В то же время во второй половине 2021 года спрос на нефть вырастет, отражая ожидания более активного восстановления экономики с позитивным эффектом от развертывания процесса вакцинации", - отмечают в ОПЕК.

Предыдущий прогноз ОПЕК предусматривал рост спроса на нефть в 2021 году на 5,8 млн б/с.

Добыча стран "не ОПЕК"

Предложение нефти от стран, не входящих в ОПЕК, может вырасти на 1 млн б/с, до 63,8 млн б/с в основном за счет Канады, США и Норвегии.

Оценки поставок жидких углеводородов из США сохранились на прежнем уровне - ожидается рост поставок на 0,16 млн б/с в 2021 году, однако сохраняются неопределенности. Согласно прогнозу, основными драйверами роста по объему поставок нефти в этом году станут Канада, США, Норвегия, а также Бразилия и Россия.

Оценки поставок жидких углеводородов из США сохранились на прежнем уровне - ожидается рост поставок на 0,16 млн б/с в 2021 году, однако сохраняются неопределенности, отмечается в отчете.

Сокращение добычи в феврале

Саудовская Аравия в феврале 2021 года дополнительно сократила добычу нефти еще на 0,93 млн баррелей в сутки (б/с) в рамках своего обещания убрать с рынка в феврале - марте дополнительный миллион баррелей добычи. За счет этого шага общая успеваемость стран ОПЕК в плане по сокращению добычи подскочила до 122% против 108% месяцем ранее.

Так, по данным отчета, в феврале добыча крупнейшего производителя нефти в ОПЕК уменьшилась до 8,15 млн б/с. Таким образом, общая добыча стран ОПЕК в феврале снизилась на 0,647 млн б/с, до 24,85 млн б/с.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В феврале добыча участников сделки составила только 21 млн б/с против положенной по условиям 22,1 млн б/с. Всего в феврале "десятка" из ОПЕК смогла убрать с рынка 5,66 млн б/с к базовому уровню в соглашении вместо положенных 4,56 млн б/с. Таким образом, условия сделки были выполнены на 122%. Без учета саудовского миллиона сделка также выполнялась неплохо - на 100%, показывают расчеты ТАСС.