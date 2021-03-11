Исследование: более 50% россиян уверены, что не могут защитить свои данные в сети

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Более половины россиян признают свою неспособность защитить персональные данные в цифровой среде от кражи самостоятельно. Такие выводы содержатся в результатах опроса Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, опубликованных в четверг.

"Большинство пользователей (84%) чувствуют бессилие перед возрастающими рисками утраты контроля над их данными в сети. Более половины признают, что не могут самостоятельно защититься от кражи персональной информации (52%), обеспокоены тем, что их действия могут быть записаны и проанализированы (55%). Противоположного мнения придерживаются 29% и 36% соответственно. В результате у людей формируется страх перед использованием цифровых сервисов и стремление избегать их", - говорится в исследовании.

Основной стратегией защиты от несанкционированного нарушения, по данным исследования, является избегание ситуаций, создающих потенциальную угрозу утечки данных. Так, большинство респондентов стараются не указывать личную информацию в сети (73%) и, например, предпочитают оплачивать интернет-покупки непосредственно при получении (61%).

При этом какие-либо действия для управления доступом к персональным данным в интернете для себя или членов семьи совершали за последний год две трети респондентов (65%), никаких шагов не предпринимали 23%. Для защиты личной информации опрошенные чаще прибегали к вариантам, не предполагающим сложных манипуляций. Только пятая часть пользователей, согласно данным опроса, пользуются программами, которые ограничивают возможность отслеживать действия в интернете.

При этом, как выяснили специалисты ВШЭ, несмотря на возможные манипуляции с данными, каждый второй (49%) готов предоставлять личную информацию, если понимает цели и важность ее использования. В частности, для улучшения медицинских услуг готовы делиться данными 29% опрошенных, проведения научных исследований - 15%. Порядка четверти респондентов согласны передавать данные о себе для повышения безопасности (27%) и эффективности реагирования на кризисные ситуации (23%).

Специалисты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ провели исследование спроса населения на цифровые технологии, в котором, в том числе, оценивали мнение граждан об использовании персональных данных в ноябре 2020 г. Эмпирической базой для анализа послужили результаты онлайн-опроса пользователей интернета в возрасте от 14 лет и старше. Общая выборка, составившая 3000 респондентов, отражает социально-демографическую структуру российской аудитории глобальной сети.