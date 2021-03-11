ФАС согласовала сделку ТМК и ЧТПЗ с ограничениями

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала покупку Трубной металлургической компанией (ТМК) Дмитрия Пумпянского 86,54% акций группы ЧТПЗ с предписанием по недопущению необоснованного роста цен, а также выставила специальные структурные условия. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Сделка была согласована с одновременной выдачей предписания. Оно включает в том числе поведенческие условия, направленные на недопущение необоснованного роста цен и дискриминации. Кроме того, учитывая, что участники сделки являются крупнейшими производителями бесшовных труб на территории России, помимо поведенческих условий, ФАС России впервые при контроле за экономической концентрацией на рынках металлопродукции выставила также структурные условия", - сказано в сообщении.

При рассмотрении ходатайства ТМК по покупке ЧТПЗ ФАС установила, что сделка при определенных условиях может привести к ограничению конкуренции как на рынке труб большого диаметра, так и на рынке бесшовных труб. Этот факт стал основанием для вынесения предписаний и структурных условий.

О сделке

Ранее Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского объявила о приобретении 86,54% акций группы ЧТПЗ у ее основного акционера Андрея Комарова за 84,2 млрд руб.

Компания также не имеет конкретных планов по выкупу оставшихся акций ЧТПЗ, но предложит миноритариям ЧТПЗ оферту по выкупу их долей в соответствии с законом РФ.

О компаниях

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, металлоторговое подразделение "Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "Мета".

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.