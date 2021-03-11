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Группа "Дело" предложила субсидировать российских производителей контейнеров

По подсчетам компании, расширение производства в России позволит инвестировать в экономику порядка 7 млрд рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" предлагает предоставить российским производителям контейнеров госсубсидии, которые позволят покрыть разницу в цене продукции по сравнению с китайскими аналогами.

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Об этом ТАСС сообщил глава "Дела" Сергей Шишкарев по итогам совещания у президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности, его слова передала пресс-служба.

"Мы предлагаем вернуться к идее создания полноценного производства контейнеров на территории России. <…> Мы будем готовы покупать российские контейнеры, если государство покроет разницу в их стоимости по сравнению с китайским аналогом в форме субсидий производителям. Это также позволит поддержать высокотехнологичные рабочие места на российских машиностроительных предприятиях, которые в последний год столкнулись с падением спроса на традиционные вагоны. По нашим расчетам, ежегодная потребность в контейнерах составляет 20 тыс. штук, что позволит каждый год инвестировать в экономику России порядка 7 млрд рублей", - сказал Шишкарев.

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