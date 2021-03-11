Гидрографы обследуют дно Оби после аварии на трубопроводе в ХМАО

"Предприятие провело подготовительные работы и с сегодняшнего дня группа специалистов - гидрографов готова приступить к обследованию рельефа дна. 9 марта в Нижневартовск прибыла специализированная бригада водолазов, ведется подготовка к их работе по изучению подводной части трубы, что будет возможно сразу по получению данных исследований от гидрографов", - сказал Тепляков.

Он отметил, что комиссия по расследованию происшествия Ростехнадзора с привлечением представителей других надзорных органов ведет работу, в том числе с технической и иной документацией, которую предоставляет предприятие.

6 марта в районе Нижневартовска произошла утечка углеводородов из трубопровода компании "Сибуртюменьгаз", в результате которого в акватории Оби возник пожар, пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов.