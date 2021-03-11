Потери россиян от кибермошенничества в 2020 году составили порядка 9 млрд рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россияне потеряли в 2020 году около 9 млрд рублей из-за действий кибермошенников. Такую оценку озвучил первый замдиректора департамента Банка России Артем Сычев в ходе совещание, проведенного на площадке Ассоциации российских банков (АРБ).

В ЦБ считают, что массовое информирование граждан о рисках мошенничества позволит сократить число несанкционированных операций.

"Ролики о противодействию мошенничеству появились в метрополитене, планируется выход на широкие экраны. Но именно банки хорошо знают своих клиентов и могут целенаправленно работать с разными группами. Кстати, две трети граждан, попавшихся на уловки мошенников - экономически активное население, и только одна треть - пенсионеры", - говорится в сообщении АБР по итогам совещания.

По словам главы департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, слова которого приводятся в пресс-релизе, рост так называемых операций без согласия клиента связан прежде всего с телефонным мошенничеством и социальной инженерией, что вызывает серьезную озабоченность у регулятора.

Как сообщалось ранее, Банк России рекомендовал кредитным организациям активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества, используя для этого все имеющиеся в их арсенале ресурсы, чтобы охватить максимальное количество клиентов и уделить особое внимание доступности информации для людей с ограниченными возможностями.